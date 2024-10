Uno scontro frontale tra due auto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Sant'Antioco.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Maria Giulia Cirronis, 51 anni, molto conosciuta nel Sulcis: apprezzata psicologa, faceva parte della commissione di valutazione delle disabilità dell'Inps. Lascia il marito e due figlie.

L’INCIDENTE - L'incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto al chilometro 0,800 della statale 126 all'altezza del distributore di benzina all'ingresso del comune.

La vittima viaggiava su una Fiat che si è scontrata contro la Nissan condotta da Roberto Dessì, 33 anni. Lei è morta sul colpo, il giovane, invece, è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari in elisoccorso: ha riportato diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Entrambi viaggiavano da soli.

Sul luogo dell'incidente, oltre il personale sanitario, i Vigili del fuoco, la polizia stradale e l'Anas.