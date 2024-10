Incidente stradale nella tarda serata di ieri ad Elmas, in via dei Trasvolatori, dove dopo uno scontro fra due auto una di queste si è ribaltata su un fianco.

I Vigili del Fuoco giunti sul posto dalla Centrale operativa di Cagliari hanno provveduto alla stabilizzazione del veicolo, all’estrazione dall’auto ribaltata di una donna di 67 anni originaria di Selegas e alla messa in sicurezza dei mezzi e dello scenario.

I sanitari del 118 hanno poi disposto il trasporto in ospedale della 67enne, mentre non si è reso necessario l’intervento sanitario per l’autista del secondo mezzo coinvolto nell’incidente.

Sul posto, oltre alla squadra del 115 ed al personale sanitario del 118, anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.