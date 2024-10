Si trova nel reparto di Rianimazione del Brotzu il 33enne rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla provinciale 2, all’altezza di Villamassargia. Il giovane è stato trasportato con l'elisoccorso ed è arrivato in condizioni gravissime in ospedale.

I carabinieri della Compagnia di Iglesias stanno lavorando per ricostruire la dinamica dello scontro. Il 33enne era al volante di una Peugeot che, per cause ancora da accertare, ha invaso la carreggiata opposta mentre arrivava un camion. Dopo l’impatto la Peugeot è carambolata contro una Mercedes con a bordo due persone, rimaste lievemente ferite.