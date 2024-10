Guido Manca è scomparso da Ploaghe, dove era ospite della comunità terapeutica Il Gabbiano Blu, il 24 settembre 2017. Originario di Sassari, al momento della sparizione aveva 69 anni. Si allontanò a metà serata dalla struttura gestita dalla Fondazione San Giovanni Battista dopo aver eluso la sorveglianza.

Dal momento della scomparsa, le informazioni sull'uomo sono pochissime. L'ultimo avvistamento avvenne la mattina successiva al 24 settembre presso la fermata dell'autobus di via Antonio Fais, a poca distanza dalla struttura dove si trovava. Poco prima avrebbe bevuto un caffè con due persone (ignare del fatto che lo si stesse cercando) in un altro locale del medesimo complesso del quale era ospite.

Il figlio Roberto, intervistato nella prima puntata di Scomparsi in Sardegna, in onda sulla pagina Facebook e sul portale di Sardegna Live (www.sardegnalive.net) martedì 23 novembre alle ore 21, racconta le ore e i giorni successivi alla scomparsa e questi lunghi anni in attesa di una risposta. E ancora, le preoccupazioni, le ipotesi e le piste suggerite da medium e sensitivi di diverse nazionalità coi quali Roberto è entrato in contatto pur di scoprire la verità sulla sorte del padre.

Il servizio di Pietro Lavena