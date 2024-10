Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) - "Il mio auspicio è che nel prossimo Parlamento europeo il gruppo degli eletti dimentichi gli steccati e faccia fronte comune non solo per contrastare l'assurdo Nutriscore, ma anche per promuovere il nostro stile di vita alimentare a favore delle nostre produzioni. Anche perché la dieta mediterranea, che io definisco 'italiana', promuove davvero salute e longevità". Lo ha detto il ministero della Salute Orazio Schillaci, rispondendo oggi al Question time alla Camera sulle iniziative per la promozione di stili di vita sani e per la valorizzazione della dieta mediterranea, anche attraverso la tutela del Made in Italy, in relazione al sistema di etichettatura denominato Nutriscore.