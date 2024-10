Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - "Ringrazio la Fismad per l’impegno costante che dedica a promuovere la conoscenza e a migliorare la cura delle malattie dell’apparato digerente. Tali patologie hanno un impatto importante sulla qualità della vita delle persone che ne sono colpite in termini di ospedalizzazioni, prestazioni assistenziali e consumo di farmaci. Per una loro presa in carico globale e appropriata è fondamentale realizzare una maggiore integrazione tra ospedale e territorio attraverso un deciso rilancio della medicina territoriale, che è centrale nella Missione 6 del Pnrr e che intendiamo attuare pienamente”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci nel messaggio di saluto inviato ai circa 1.800 gastroenterologi riuniti a Roma per il 29esimo Congresso nazionale delle malattie digestive promosso dalla Fismad.

"Altro aspetto su cui puntare con determinazione è la promozione della prevenzione – aggiunge Schillaci - a partire da una sana alimentazione, basata sulla dieta mediterranea italiana, e dalla pratica dell’attività fisica. La sedentarietà, infatti, oltre a favorire sovrappeso e obesità, può causare disturbi del metabolismo e problemi all’apparato digerente, aumentando il rischio di patologie come il tumore al colon”. A tal proposito, “mai come adesso - conclude - è necessario potenziare i programmi di screening e recuperare le prestazioni non erogate durante la pandemia che hanno inciso anche sulle mancate diagnosi di tumori legati al tratto gastrointestinale. Certo che dal vostro congresso emergeranno significativi spunti di riflessione e proposte, auguro a tutti buon lavoro".