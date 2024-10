Terribile scontro frontale durante il pomeriggio di oggi, martedì 10 settembre, sulla statale 126 vicino a Calasetta, che ha provocato due feriti di cui uno in gravi condizioni e due auto distrutte.

Per cause non ancora accertate, si sono scontrate frontalmente una Panda e una Citroen condotte da un uomo di 45 anni e da una donna di 62. Nel violento impatto entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Il 45enne è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari con l'Elisoccorso: i medici gli hanno riscontrato diversi traumi e fratture multiple agli arti inferiori ed è stato ricoverato con assegnato un codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

Meno grave la 62enne, trasportata all'ospedale Sirai di Carbonia in codice giallo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Il traffico ha subito rallentamenti.