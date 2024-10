Due giovani vittime, un ragazzo e una ragazza di 18 anni, costituiscono il terribile bilancio dell’incidente stradale avvenuto a Fossacesia, in provincia di Chieti, durante la serata di ieri, giovedì 22 agosto.

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani si trovavano a bordo di una moto quando, per cause ancora sconosciute, avrebbero perso il controllo del veicolo andando a scontrarsi contro un palo della luce. Il violentissimo impatto non ha lasciato scampo ai ragazzi che sono morti sul colpo mentre si recavano a una festa di compleanno.

Come riportano Today e TgCom 24, i carabinieri stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e se lo schianto è dipeso dalla velocità o da una distrazione.

Altre due giovani vite spezzate sulle strade del nostro Paese, disperati i famigliari di entrambi che, appena informati di quanto accaduto, sono giunti sul posto.