“Una fake news inventata di sana pianta”. Sono parole ferme e decise quelle dell’ex gieffina sarda Serena Enardu che, attraverso una serie di storie su Instagram, mette a tacere ogni polemica e smentisce alcune notizie apparse negli ultimi giorni si alcuni quotidiani, che parlavano di un taglio al cast dell’Isola dei famosi, voluto da Pier Silvio Berlusconi, per garantire una linea editoriale più sobria al reality.

E per questo sarebbero stati esclusi dal programma che verrà trasmesso sulle reti Mediaset e verrà condotto da Ilatry Blasi, sia Serena ed Elga Enardu che Gianmarco Onestini.

“Notizia senza alcun fondamento – ha detto Serena su Instagram - Io ed Elga non siamo mai entrate nel cast dell’Isola, nessuna trattativa, nessuna contrattazione”.

Anche Gianmarco Onestini, raggiunto da Fanpage, dà una risposta simile: "Non c'era niente con l'Isola, non saprei cosa dire".



Secondo Dagospia, come riporta Fanpage, l’esclusione di alcuni concorrenti sarebbe avvenuta per non incappare in un "rischio trash”: "Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis".