Il Vescovo di Ozieri, Monsignor Corrado Melis, ha voluto esprimere vicinanza al cardinale Angelo Becciu dopo gli ultimi sviluppi relativi all’inchiesta che lo vede coinvolto.

“Il Vescovo di Ozieri, Mons. Corrado Melis, testimonia, con l'affetto di sempre, la dirittura morale e l'ispirazione ai valori evangelici che il Card. Angelo Becciu ha posto a fondamento della sua vita, come persona e come sacerdote – si legge in una nota della Diocesi – Nonostante il calvario che ha messo tutti di fronte a un'indicibile prova - nondimeno affrontata con pazienza e fiducia perché non vi è mai stato dubbio dell'estraneità di Sua Eminenza agli addebiti oggi divulgati dalla stampa - il Vescovo Melis serenamente confida nel pieno disvelamento della verità. Ripone, comunque, assoluta fiducia nelle Autorità vaticane procedenti, con l'auspicio che possano al più presto acclarare la correttezza e serietà del Card. Becciu sotto ogni profilo, sia personale sia nel suo servizio incondizionato alla Chiesa”.