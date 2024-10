I Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, in località Poltu Quatu (SS), nella scogliera adiacente all'ingresso del porto, per soccorrere una persona che non riusciva a trovare la via del rientro dopo essersi addentrata in un sentiero per andare a pescare.

L'uomo, a seguito di numerosi tentativi di ritrovare la strada e ormai stanco, ha allertato i soccorsi chiedendo di essere recuperato.

Una volta sul posto e identificata a grandi linee la zona sulla base di punti di riferimento visibili, con l'aiuto del gommone degli ormeggiatori del porto, il disperso è stato individuato e salvato dagli operatori.

L'uomo, stanco e disorientato, stava bene. A supporto della squadra di terra si è anche alzato in volo l'elicottero del reparto volo di Alghero Fertilia.