Il mare fa un'altra vittima in Sardegna: questa mattina un pescatore subacqueo di 27 anni (non 35 come era emersa inizialmente) è stato trovato morto nelle acque di Porto Palmas. Si tratta di Daniele Giglio.

Il giovane era di Mogoro, ma si era trasferito a Sassari dove lavorava per l'azienda dei traporti Atp. Daniele aveva tante passioni, che coltivava con amore, come la pesca e la fisarmonica.

Il suo corpo è stato portato sulla spiaggia di Porto Palmas. Ad avvistarlo, adagiato sul fondale, sono stati dei ragazzi usciti per una battuta di pesca. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Porto Torres, la Guardia costiera e un'ambulanza del 118.

I MESSAGGI DI CORDOGLIO - La notizia della sua morte ha provocato una profonda incredulità e dolore. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di colleghi e amici del mondo del folklore. “Un ragazzo solare educato rispettoso, un ragazzo meraviglioso - scrive il gruppo Folk Sant'Anastasia Sardara - la tua grande passione il mare e la tua fisarmonica ti hanno allontanato fisicamente da noi. Resterai sempre nei nostri cuori”.

DUE TRAGEDIE IN MENO DI 24 ORE - Si tratta della seconda tragedia in mare in 24 ore nel nord Sardegna dopo la morte di un pescatore subacqueo di 63 anni deceduto mentre faceva un'immersione in apnea nel mare di Marritza, lungo il litorale di Sorso.