Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alle 13:45 a Sassari, sulla Statale 200 dell’Anglona, all’ altezza del complesso sanitario di San Camillo. I due erano alla guida di due auto che si sono scontrate.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco che ha estratto i due conducenti dai rispettivi abitacoli per poi affidarli al personale sanitario del 118 che li ha trasportati al pronto soccorso per precauzione. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi del caso.