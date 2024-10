Dopo i successi dello scorso inverno, quando da febbraio ad aprile fecero registrare il sold out con la prima parte del tour, oggi riprende a Sassari il "Negrita - Teatri 2013".

La band aretina guidata da Paolo Bruni sarà questa sera al Teatro Verdi di Via Politeama con qualche novità rispetto alla scorsa stagione. La scaletta di oltre due ore sarà arricchita dall'inserimento degli inediti "La tua canzone" e "Anima lieve" estratti dal doppio CD "Dejà vu" che ha debuttato al primo posto nella classifica dei dischi più venduti: una raccolta dei grandi successi dei Negrita riarrangiati in chiave semi-acustica. Biglietti in vendita su www.ticketone.it