Le forze dell’ordine sono intervenute, questo pomeriggio, a Sassari, all'Invidia Cafè di via Siotto Pintor per interrompere la protesta #ioapro, con decine di avventori radunati davanti al locale pronti a far partire una marcia fino al centro nel segno della disubbidienza alle norme anti Covid che impongono il coprifuoco e la chiusura di bar e ristoranti.

Carabinieri e Polizia hanno provveduto a identificare e sanzionare i trasgressori. La protesta #ioapro è una manifestazione organizzata a livello nazionale tramite il passaparola sui principali canali social e che invita le persone a disobbedire alle norme anticovid, contro la chiusura dei locali pubblici.