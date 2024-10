La Polizia di Stato ha predisposto, durante il periodo estivo appena trascorso, nel quadro di un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio, numerosi servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati maggiormente diffusi nella città di Sassari.

I poliziotti, dal 1° luglio fino al 30 settembre, hanno infatti effettuato tutta una serie di attività consistenti nell’intensificazione di posti di controllo, verifiche di carattere amministrativo e intensificazione dei servizi investigativi.

Durante tale periodo, nel capoluogo del Sassarese sono state identificate quasi 10mila persone, controllati oltre 4mila veicoli, con il deferimento all’A.G. di 165 persone e l’arresto di 28 persone. Inoltre, al fine di verificare la regolarità dei locali pubblici cittadini, sono stati controllati 65 attività.

Tra le numerose attività di Polizia portate avanti nei mesi estivi, emerge un'operazione nella quale a seguito di un’intensa attività info-investigativa scaturita dalla denuncia di un ristoratore della città, gli operatori hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per furto aggravato, che da diverso tempo sottraeva della merce dai magazzini della ditta del proprio datore di lavoro per un totale di circa 70mila euro.

Inoltre, di recente, durante un controllo straordinario di controllo del territorio presso il centro storico cittadino, gli Agenti hanno fermato un uomo che dopo essere stato identificato e accertato che sullo stesso gravavano numerosi precedenti per stupefacenti, è stato sottoposto a perquisizione, all’esito della quale sono state rinvenute numerose buste di plastica contenenti dosi di marijuana.

Sempre durante il periodo estivo, per corrispondere alle molte istanze dei cittadini sassaresi, sono stati rilasciati 2676 passaporti.

Numerose anche le Misure di Prevenzione emesse, nello specifico 7 fogli di via obbligatorio, 15 avvisi orali e 29 ammonimenti, di cui 22 a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

Costante è stata l’attenzione concentrata nelle aree del centro storico cittadino, dove sono stati predisposti numerosi servizi straordinari finalizzati a prevenire e reprimere il compimento di reati, specie quelli di natura predatoria e in materia di stupefacenti.

Per la Polizia di Stato "le esigenze della cittadinanza sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico sono di prioritaria importanza e, pertanto, è sempre massimo l’impegno profuso nel garantire costantemente la prossimità degli operatori delle Forze di Polizia e la loro visibilità ai fini di una efficace deterrenza, anche per accrescere il senso di tranquillità dei cittadini".