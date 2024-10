"Strazia il cuore pensare alla violenza inaudita da parte del padre subita per anni da un bambino, per di più autistico e, quindi, ancora più fragile. Positiva l'introduzione della flagranza differita, che abbiamo inserito rafforzando il Codice rosso, e che ha permesso di mettere fine a questo orrore, perpetrato per mano del genitore, ma anche dei familiari egualmente colpevoli poiché complici silenziosi".

Sono le parole della viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, che commenta la notizia dell'arresto nel Sassarese di un uomo che, per anni, complice il silenzio consapevole degli altri familiari, avrebbe picchiato e maltrattato suo figlio autistico oggi undicenne.

"Ringrazio le forze dell'ordine e, soprattutto, quei cittadini coraggiosi che non hanno voltato le spalle al bimbo e hanno denunciato gli atti di violenza. La famiglia è un contesto di fondamentale importanza per ricevere amore ed essere accompagnati nella crescita, ma quando diventa il luogo dell'abuso e del maltrattamento psicologico e fisico è dovere di tutti intervenire per proteggere chi viene violato nella carne e nell'anima", conclude.

Foto Instagram Maria Teresa Bellucci