Stava rientrando nella sua abitazione in località Saccheddu, nei pressi di Sassari, in sella alla sua Vespa, quando improvvisamente ha perso il controllo ed è caduto pesantemente a terra, battendo la testa. Così un sassarese di 55 anni, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è morto quest’oggi mentre transitava lungo la frazione rurale di Bancali.

La moto ha finito la sua corsa contro il muro di recinzione del giardino antistante la chiesa campestre. Allertati da un testimone oculare, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della polizia locale di Sassari, che coordinati dal dirigente Gianni Serra sono impegnati nei rilievi per accertare la dinamica dell'accaduto.