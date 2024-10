SempliCert è un progetto nato a Sassari per iniziativa dell'imprenditore 53enne Gavino Ligios , con l'obiettivo di dare una nuova vita alle edicole , colpite dalla crisi del mercato dell'informazione cartacea.

SempliCert è la proposta per trasformare le rivendite di giornali in sportelli per offrire ai cittadini servizi di varia tipologia, non solo in Sardegna. L'idea alla base del progetto era quella di fondare una società che creasse una rete di partner per l'erogazione di servizi al cittadino dal pagamento F24, Mav, Rav, bollettini in genere e PagoPa, ma anche servizi di trasformazione digitale come l' attivazione firma digitale, Spid e Pec, oltre che l'erogazione di prodotti assicurativi, gas, energia elettrica, telefonia e prenotazione noleggio auto sia in ambito nazionale che internazionale .

Recentemente SempliCert ha aggiunto nuovi servizi : visure camerali, richiesta bilanci e visure catastali. L'idea di rendere le edicole degli sportelli multiservizi, secondo l'inventore della startup sassarese, potrebbe incentivare anche un ritorno all'acquisto della carta stampata. Ligios ha dato vita in città a un call center e siglato un accordo con due gruppi di categoria che contano 900 iscritti, riuscendo ad iniziare una collaborazione e con alcuni partner e 2.327 imprese individuali.

" Stiamo raccogliendo adesioni al progetto - spiega l'imprenditore sassarese - da cartolerie, imprese multiservizi, Caf, società di informatica, poste private, agenzie di disbrigo pratiche, attività di consulenza, associazioni di categoria di tutta Italia. Siamo sicuri che possa essere una grande possibilità per le edicole per la loro posizione strategica nei vari quartieri delle città e nei piccoli centri ". In tutta la provincia le edicole sono 141, di cui 65 a Sassari e hinterland.