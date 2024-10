Carlo Valle, attore milanese e sassarese di adozione molto noto soprattutto nel mondo del teatro, è morto stamattina all'età di 62 anni, a causa di un malore.

Valle viveva a Sassari ormai da decenni. Secondo quanto riportato da L'Unione Sarda, pare che l'uomo abbia chiamato i soccorritori e abbia aperto lui stesso la porta, ma purtroppo poi gli operatori non sono riusciti a salvarlo.

Classe 1961, Carlo Valle si era diplomato come dirigente di comunità e debutta nel 1982 in Lussemburgo con la Compagnia Gruppo Amici del Teatro.

Valle si è esibito in più di trent’anni di attività in quasi duemila spettacoli nei teatri di tutta Italia, spaziando dal comico al dramma. La sua città di adozione è in lutto.