L' ispezione esterna sul corpo di Erik Masala , il giovane detenuto cagliaritano di 26 anni trovato impiccato due giorni fa in una cella del carcere di Bancali, verrà effettuata domani nell'Istituto di medicina legale di Sassari .

L'esame è stato disposto dal pm Angelo Beccu, titolare dell'inchiesta aperta dalla Procura di Sassari sulla morte del giovane. A chiedere accertamenti era stato anche l'avvocato di Masala , Riccardo Floris, denunciando la presenza di lividi ed escoriazioni sul corpo.

Per fugare qualunque dubbio il sostituto procuratore ha deciso di procedere con il sequestro della salma e, in base agli elementi in possesso alla Procura, ha ritenuto sufficiente disporre un'ispezione esterna del cadavere e non l'autopsia. Le risposte arriveranno domani dal medico legale.

Questa mattina, 21 settembre, nell'Istituto di medicina legale è stata effettuata l'autopsia al termine della quale il medico legale ha fornito la sua relazione al pm, confermando l'ipotesi del suicidio. Dell'esito è stato informato l'avvocato di Masala e la salma è stata restituita ai familiari.