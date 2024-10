Un presidio di legalità, capace di ascoltare, tutelare, proteggere e perfino dare informazioni su diversi temi. È la stazione mobile della Polizia locale che tutti i giorni si trova nel quartiere di San Donato. Un punto di riferimento per gli abitanti della zona, che da anni sanno di poter contare sugli agenti a cui si rivolgono per chiedere aiuto o per segnalare disagi. Per volontà dell’amministrazione, la postazione è stata ulteriormente rafforzata a luglio, con un investimento importante sia in termini di risorse umane, sia di risorse strumentali. Da quando è stata istituita, si è passati da quattro agenti impegnati nella zona a dieci, organizzati su due turni. Inoltre nei prossimi mesi il Comune acquisterà una nuova stazione mobile, con tecnologia di ultima generazione e videocamere altamente performanti in grado di riprendere a 360 gradi tutta l’aera.

Dall’inizio della stagione estiva sono state 7.200 le ore di presidio del quartiere assicurate dagli agenti, che presidiano costantemente il centro storico, pattugliano a piedi i vicoli di San Donato, si prendono cura del decoro del quartiere intervenendo tempestivamente ed efficacemente per contrastare i reati ambientali. Tra giugno e agosto sono state circa 4.400 le attività realizzate dagli agenti assegnati al presidio di San Donato, soprattutto nel campo della sicurezza urbana; nel periodo giugno-settembre sono stati programmati e realizzati controlli di polizia amministrativa rivolti ad accertare la regolarità delle attività commerciali presenti nell’area; inoltre, sono state svolte importanti indagini di polizia giudiziaria e si è, anche, avviata un’attività per accertare la regolare presenza nel nostro territorio dei cittadini stranieri.

Tra le 58 attività di polizia giudiziaria, l’arresto di un uomo armato che ha minacciato coloro che affollavano il quartiere e aggredito gli agenti fino al momento in cui è stato disarmato e arrestato; l’arresto di un secondo uomo che dopo aver aggredito fisicamente e violentemente una connazionale, si è scagliato contro gli agenti per poi scappare attraverso le stradine del quartiere di San Donato; quest’ultimo, una volta raggiunto e bloccato, ha aggredito violentemente tre agenti procurando loro lesioni. L’uomo è stato arrestato; la denuncia a piede libero di un uomo che con una catena ha aggredito alcune persone in via San Donato; l’arresto di un uomo evaso dagli arresti domiciliari colto in flagranza di reato in corso Vittorio Emanuele in possesso di refurtiva. Sono state 118 le persone identificate, anche attraverso il dispositivo di foto-segnalamento in dotazione all’ufficio di polizia giudiziaria del Comando di via Carlo Felice, 272 le attività svolte nel campo della sicurezza urbana, 172 le segnalazioni.

Sono state sottoposte a controllo 36 attività commerciali; tra queste, tre sono state chiuse perché non rispettavano le norme e a una è stato inibito l’uso delle cucine. Sono stati, inoltre, sanzionati alcuni esercenti per l’occupazione abusiva del suolo pubblico con tavoli e sedie. Soltanto pochi giorni fa è stata chiusa anche un’attività di parrucchiere che non aveva nessun requisito in regola.

I controlli di polizia stradale hanno prodotto 215 interventi per intralci-chiusure strade, 1.194 sanzioni per violazione delle norme del codice della strada maggiormente pregiudizievoli della sicurezza degli utenti della strada.

Gli agenti sono anche sentinelle attente alle esigenze delle persone e offrono aiuto a chi vive in condizioni di disagio sociale ed economico, consegnano, con estrema discrezione, beni di prima necessità - e non solo - a chi è in difficoltà, fanno felici bambine e bambini regalando loro giochi, pennarelli e libri di fiabe.

Gli uomini e le donne del Comando sono anche in costante collegamento con i colleghi degli altri settori comunali, in modo da riportare le segnalazioni della popolazione che ottengono così una veloce risposta, ad esempio in caso di discariche abusive e l’abbandono di rifiuti nelle strade.

Nei mesi estivi, gli agenti della stazione mobile sono impegnati anche nel regolare il traffico che spesso subisce modifiche per le feste dei Gremi e le altre iniziative legate alla bella stagione. Sono anche presidio informativo per i tanti turisti che girano nel centro medievale della città.