Nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 settembre la Polizia ha effettuato mirati servizi straordinari di controllo del territorio presso il centro storico della città di Sassari.

Nello specifico i servizi, coordinati dalla Questura con impiego di personale della Divisione di Polizia Amministrativa, delle Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta e della Polizia Locale, si sono concentrati maggiormente in quelle zone del centro storico, dove si sono registrati episodi delittuosi che hanno turbato la cittadinanza, tra i quali il quartiere San Donato, Corso Vittorio Emanuele, piazza Mazzotti, piazza Sant’Antonio e piazza Tola.

Le operazioni, finalizzate a prevenire e contrastare il compimento di reati in generale, specie quelli di natura predatoria ed in materia di stupefacenti, si sono svolte mediante predisposizione di simultanei posti di controllo, numerosi passaggi e soste nei pressi di obiettivi sensibili, quali la sede del Comune, il Duomo e la Stazione Ferroviaria, con identificazione di oltre 150 persone e controllo di oltre 50 veicoli. Nel corso del servizio sono state elevate 15 sanzioni per altrettante infrazioni al Codice della Strada.

Inoltre, si è proceduto al controllo di alcuni esercizi commerciali ai cui titolari sono state elevate complessivamente sette sanzioni amministrative in quanto sono state riscontrate inosservanze nell’ambito della normativa di settore, come la mancata esposizione di licenze e della prevista cartellonistica, nonché l’assenza della prevista perizia fonometrica.

Per la Polizia di Stato le esigenze della cittadinanza sotto il profilo della sicurezza urbana e dell’ordine pubblico assumono prioritaria importanza e, pertanto, è sempre massimo l’impegno nel garantire costantemente la prossimità degli operatori delle Forze di Polizia e la loro visibilità ai fini di una efficace deterrenza, anche per accrescere il senso di tranquillità dei cittadini. In tale prospettiva, i servizi in argomento sono stati predisposti dal Questore della Provincia di Sassari ed altri analoghi verranno pianificati nelle giornate a seguire.