Contrastare la criminalità predatoria - quindi reati come furti e rapine - e garantire la sicurezza di cittadini e turisti.

Con questi obiettivi, nel corso della stagione estiva appena trascorsa, i Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari hanno attuato un mirato piano di controlli e questa mattina, durante un’apposita conferenza stampa, è stato tracciato il bilancio di questi ultimi mesi di attività.

Nel complesso sono stati controllati oltre 21.479 veicoli e identificate 32.462 persone. 110 giovani sono stati segnalati quali assuntori di sostanza stupefacente. Nel video l'intervista al Comandante Provinciale Carabinieri di Sassari, Colonnello Massimiliano Pricchiazzi.

Quattro persone sono state arrestate per tentato omicidio, 3 per rapina, 20 per traffico, spaccio e produzione di sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati oltre un chilo di cocaina e oltre 100 chilogrammi di marijuana.

135 le patenti sospese, 148 carte di circolazione ritirate e 2.108 i punti sottratti.

Particolare attenzione è stata poi dedicata alla protezione e al supporto alle fasce deboli e ai reati del codice rosso. Nello specifico, sono arrestate 13 persone, denunciate 113 perché accusati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

Infine, è stata potenziata l’attività di prevenzione degli incendi consentendo l’arresto in flagranza di una persona ritenuta responsabile di tentato incendio boschivo.

"L’intensificazione dei controlli da parte dei Carabinieri - è stato sottolinenato in conferenza stampa - con l’impiego anche dei militari dei comparti di specialità dell’Arma, dimostra l’impegno volto alla tutela della sicurezza dei cittadini e dei turisti durante la stagione estiva e i servizi proseguiranno regolarmente nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle ore serali, affinché l’Arma dei Carabinieri possa continuare a garantire la tradizionale presenza, costante e capillare, finalizzata ad aumentare la sicurezza percepita e la fiducia da parte della collettività".