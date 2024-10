Durante la scorsa notte il personale della Squadra Volante della Questura di Sassari è intervenuto in viale Dante, a Sassari , dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di una donna che denunciava il furto del suo telefono cellulare da parte di un uomo , avvenuto poco prima.

Al loro arrivo, i poliziotti hanno notato un individuo che corrispondeva alla descrizione fornita e cercava di nascondersi dietro le auto in sosta .

Al termine della perquisizione personale, addosso all'uomo è stato rinvenuto il dispositivo e quindi è stato arrestato per il reato di rapina e portato nella Casa Circondariale di Bancali.

Il ladro è risultato essere già noto ai poliziotti della Questura perché era stato già fermato la notte precedente , dopo essere stato sorpreso a danni i finestrini delle auto in sosta lungo via Galileo Galilei. Quella sera il 36enne aveva dato in escandescenza, aggredendo presenti e minacciando gli agenti , che lo avevano quindi portato per resistenza a Pubblico Ufficiale.