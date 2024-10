Tragedia sfiorata, questo pomeriggio, a Sassari. Un uomo di 58 anni ha colpito con un fendente alla gola la moglie convivente, 48 anni, psichiatra, provocandole una ferita non abbastanza profonda da risultare mortale. E’ stata la figlia 16enne della coppia a lanciare l’allarme dopo aver assistito alla scena.

La ragazzina ha chiesto l’aiuto dei vicini e chiamato il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia della sezione radiomobile, mentre la donna è stata medicata prontamente da un medico che ha il proprio studio al piano di sotto del condominio, in via Asproni. L’uomo ha tentato di tagliarsi un polso subito dopo l’insano gesto, ma la ferita è risultata superficiale. La donna non è in pericolo di vita e sta ricevendo le cure al pronto soccorso. L’uomo, dopo essere stato medicato, è stato portato in caserma. I carabinieri della Compagnia di Sassari stanno sentendo alcuni testimoni.