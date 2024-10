Brutto incidente, questo pomeriggio, sulla strada provinciale 15 che collega Sassari con Ittiri, al bivio per Tissi. Un ragazzo di 28 anni è in fin di vita al Santissima Annunziata. Il giovane, alla guida di una Fiat Panda, si stava immettendo sulla provinciale ma non si è accorto dell'arrivo di una Fiat Bravo che procedeva in direzione Sassari e le ha tagliato la strada. L'uomo al volante della Bravo non ha fatto in tempo a frenare e ha colpito l'utilitaria sulla fiancata sinistra, proprio in corrispondenza del guidatore.

Il 28enne alla guida della Panda è stato estratto dalle lamiere da una squadra dei Vigili del fuoco arrivata da Sassari e soccorso da un'équipe del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Praticamente illeso il guidatore della Bravo. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una terza auto, senza gravi conseguenze per gli occupanti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.