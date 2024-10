Fa discutere la nuova ordinanza del sindaco di Oristano, Guido Tendas, che vieta la vendita di bottiglie di vetro da asporto ai bar e ai supermarket della città nei giorni della Sartiglia. Il divieto sarà valido dalle ore 8 di domenica 2 marzo fino alle 8 di mercoledì 5.

Sono tanti i commercianti di Oristano e non solo che storcono il muso davanti alla decisione del sindaco, così come sono tanti gli stand che ogni anno vengono montati lungo le vie della città in occasione della celebre manifestazione carnevalesca.

L'ordinanza del sindaco è mirata a ridurre il rischio di incidenti causati dall'abbandono di vetro per le strade e dall'assunzione eccessiva di alcolici specie fra i giovanissimi. "Se hanno paura degli eccessi" si domandano i commercianti infastiditi "perché non presidiano le zone più a rischio e le tengono sotto controllo?"

Chi non rispetterà il divieto rischierà una sanzione d'importo variabile dai 25 ai 250 euro.