Nella giornata di lunedì sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Rosanna Pilloni, la 78enne i il cui corpo è stato trovato dai carabinieri in un freezer a pozzetto nella sua abitazione a Sarroch, occultato dal figlio Sandro Mallus.

Il 54nne almeno due anni fa aveva infilato il cadavere nel congelatore per continuare a intascare i soldi della pensione minima della mamma. L'uomo è indagato per truffa ai danni dello Stato e occultamento di cadavere. L'esame autoptico servirà a stabilire con esattezza come e quando la donna è morta.

Secondo le dichiarazioni rilasciate dal figlio ai carabinieri, la 78enne sarebbe morta per cause naturali a gennaio di due anni fa nel periodo del Covid. Intanto proseguono gli accertamenti dei carabinieri per capire i contorni di tutta la vicenda, sono stati sentiti amici, parenti, per ricostruire gli ultimi mesi di vita della donna.

Analisi in corso anche sui tabulati telefonici sia della donna che del figlio e verifiche dal medico di base che aveva in cura l'anziana e dal farmacista che forniva alla donna le medicine di cui aveva bisogno visto che, da quanto si apprende, non stava bene di salute.