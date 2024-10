«L'aeroporto di Alghero è il luogo simbolo della cattiva politica dei partiti italiani, che sono i maggiori responsabili dell'isolamento e alla devastazione economica in cui versa tutto il Nord Sardegna».

Con queste parole, Sardi Liberi ha annunciato che domani 1 febbraio alle 10.30, proprio nell'aeroporto della Riviera del Corallo, si terrà la presentazione ufficiale dei candidati del movimento nella circoscrizione di Sassari. Annunciata la presenza del candidato Presidente, Mauro Pili.

«Metteremo in campo una vera e propria rivoluzione economica turistica – hanno rimarcato da Sardi Liberi -. Il nostro piano è già definito: subito accordo con le compagnie low cost, per far diventare la Sardegna baricentro del turismo Mediterraneo, con duplice ponte verso l’Africa e verso l’Europa».