Stefano Oppo vola in finale senza difficoltà nel doppio pesi leggeri maschile di canottaggio. A Vaires-sur-Marne, l'atleta oristanese in coppia con Soares vince tagliando il traguardo in 66'22"85.

Finale che si svolgerà domani, venerdì 2 agosto, intorno alle 12. Gli azzurri, oltre a Grecia e Norvegia arrivate alle loro spalle, troveranno anche Irlanda, Svizzera e Repubblica Ceca.

Nel frattempo grande attesa per la seconda gara dell'Italvolley di Alessia Orro, che questa sera alle 17 sfiderà l'Olanda sul gerflor dell'Arena Paris Sud 1, per la seconda sfida dei gironi, dopo il successo all'esordio con la Repubblica Domenicana.

Domenica 4 agosto sarà invece il turno di Dalia Kaddari, che esordirà nelle batterie 200 metri, con eventuali semifinale e finale lunedì 5 e mertedì 6 agosto. Venerdì 9, invece, la velocista sarà impegnata nelle batterie 4x100, e in caso di passaggio del turno disputerà la finale sabato 10 agosto.

Lunedì 5 agosto Filippo Tortu scenderà in pista nelle batterie dei 200 metri maschile, per giocarsi l'accesso alle fasi finali. Eventuali ripescaggi martedì 6 agosto, semifinali mercoledì 7 e finali giovedì 8.

Mercoledì 7 agosto toccherà a Sergio Massidda, giovane pesista di Ghilarza, al suo esordio olimpico. Alle 15 il debutto con l'obiettivo di conquistare una medaglia nella categoria -61 kg di sollevamento pesi.

Giovedì 8 agosto, infine, la 4x100, batterie, con la formazione ancora da definire ma che sin da subito potrebbe vedere protagonisti Patta e Tortu. Poi l'eventuale finale, venerdì 9 agosto, alle 19:45.