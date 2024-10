Sardegna Live è una realtà in continuo movimento che racconta l'Isola promuovendone gli aspetti più suggestivi.

La nostra Redazione da quasi due anni si distingue nel campo della comunicazione e dell'informazione per la freschezza dei contenuti e il fascino delle immagini e dei contributi proposti ad un pubblico di lettori provenienti da ogni angolo del mondo.

Sardegna Live si propone alle aziende, alle organizzazioni, alle associazioni e agli enti di ogni sorta come affidabile interlocutore nella promozione e pubblicità degli eventi, delle manifestazioni, delle realtà sociali, politiche, commerciali, folkloristiche e di altro tipo.

I NUMERI DI SARDEGNA LIVE

I nostri spazi sono a disposizione di chiunque voglia raggiungere in breve tempo centinaia di migliaia di utenti sul web.

Il sito sardegnalive.net continua a crescere intercettando la sensibilità di una media di 300 mila contatti al mese e registrando 400 mila pagine visitate secondo i dati ufficiali di Google Analytics.

SARDEGNA LIVE SUI SOCIAL

La nostra fanpage su Facebook ha raggiunto oltre 100 mila seguaci e sempre più attivi sono anche i nostri spazi su Twitter e Instagram.

La nostra squadra è composta da elementi altamente qualificati e preparati che da tempo raccontano con crescente entusiasmo quanto accade in Sardegna e nel mondo. Il programma televisivo di marketing territoriale di Sardegna Live ha registrato negli ultimi mesi decine di migliaia di contatti e apprezzamenti grazie alle immagini realizzate con professionalità e l’utilizzo di droni di alta qualità.

LE NOSTRE PROPOSTE DI PROMOZIONE

Con 100 € è possibile inserire il super banner dell’evento sul portale di Sardegna Live, l’articolo di presentazione per offrire una pubblicità garantita e di grande impatto della durata di una settimana sul sito e sulle nostre pagine Facebook, Twitter e Instagram.

I CONTATTI

Per le altre tariffe previste per la promozione pubblicitaria, incluse in un pacchetto ben definito, vi invitiamo a contattarci ai seguenti indirizzi:

Mail: redazione@sardegnalive.net

Cell. e Whatsapp: +39 392 635 0493

Facebook: Sardegna Live

Twitter: @Sardegna_Live