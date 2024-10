Il successo è la destinazione di tutti i clienti che scelgono di far decollare il loro business con Sardegna Live.

La nostra proposta è rivolta a tutte le società che vogliono creare o modificare la propria immagine pubblicitaria o aziendale, o più semplicemente rinnovarsi per restare competitivi sul mercato e differenziarsi dai propri competitor guadagnando vantaggio dal miglioramento della propria immagine.

CONTATTACI PER AVERE UN PREVENTIVO DETTAGLIATO

I nostri servizi di comunicazione integrata, grafica e web, sono una garanzia per tutte quelle realtà che necessitano di una consulenza mirata, solida e professionale.

Ai nostri clienti offriamo soluzioni concrete, individuando gli strumenti e i canali più efficaci per comunicare e sviluppando strategie di comunicazione e marketing ad hoc per raggiungere i loro specifici obiettivi.

• Primi passi

Vuoi capire come partire? Sardegna Live è in grado di offrirti i più avanzati servizi di promozione pubblicitaria. Ogni progetto è curato nei minimi particolari: concept pubblicitario, format grafico, fotografie, videomaking e contenuti testuali. Tutto mirato alla promozione vincente di ogni tipo di realtà, evento, manifestazione. Definiti gli obiettivi e il target da raggiungere, pianifichiamo insieme strategie mirate individuando i media più appropriati per trasferire il messaggio.

• Siamo una squadra

L’equipe di Sardegna Live è giovane, creativa, intraprendente, dinamica e con idee sempre chiare e innovative. All’interno della nostra struttura opera uno staff composto da giornalisti, grafici, fotografi, videomaker e social media manager. Professionisti provenienti dai principali ambiti della comunicazione integrata e in grado di venire incontro con competenza a ogni tua esigenza. Inoltre, grazie a importanti sinergie e partnership strette con realtà leader nei settori della comunicazione, stampa e marketing, siamo in grado di offrirti soluzioni personalizzate di altissimo livello.

L’IMPORTANZA DI COLLABORARE CON NOI

Il nostro obiettivo è quello di avviare strategie originali che ci consentano di fidelizzare i clienti che hanno già avuto modo di testare l’affidabilità del brand e avvicinarne dei nuovi, divenendo un marchio riconosciuto e di riferimento per il target di tutti.

La collaborazione con un’agenzia esterna ed esperta nel settore come Sardegna Live, metterà a vostra disposizione del personale che cercherà di estrapolare e interpretare al meglio i desideri aziendali, sviluppandoli in concrete realtà senza consentendovi di concentrarvi sui vostri personali impegni.

Siamo elastici

Il nostro staff è composto da professionisti che lavorano in sinergia per proporre soluzioni fruibili e sempre in linea con gli obiettivi del cliente.

Non ci risparmiamo

Impieghiamo tutte le risorse necessarie per soddisfare il cliente… e anche di più!

Ci piacciono le sfide