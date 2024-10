Esattamente un anno fa, nasceva SardegnaLive.

Una scommessa, così come sono diventate oggi tutte le iniziative intraprese dai giovani in un Paese, ma soprattutto in una Regione, la nostra Sardegna, dove tutto è diventato più difficile e trovare un posto di lavoro è una chimera.

Nel progetto di SardegnaLive noi ci abbiamo creduto. Attingendo all’esperienza di precedenti collaborazioni giornalistiche, ci siamo messi, con grinta ed entusiasmo, alla guida di un mezzo di comunicazione rapido, agile, immediato e sempre in corsa. Difficile fermarlo o farlo rallentare.

Il merito? Tutto dei lettori che in modo costante e consistente ci gratificano della loro attenzione. Siamo arrivati a 32.000 “mi piace” su Facebook e a una media di 100 mila visitatori al mese. Un risultato sperato, ma tutt’altro che scontato, che ci ha stimolato e incentivato senza una pausa. Continueremo di questo passo, con tutte le accelerazioni che noi ci proponiamo di imprimere alla nostra corsa grazie alle vostre attese di notizie in ogni momento della giornata. Oltre che a voi, cari lettori, un ringraziamento e un augurio costante va ai nostri collaboratori, contagiati subito dalla grinta e dal piacere di lavorare messi subito in campo dall’emittente. Oggi, dunque, festeggiamo il primo compleanno di SardegnaLive, idealmente con il calice in mano, tra computer, tastiere tutti gli attrezzi di lavoro vostri e nostri. Grazie ancora.

Roberto e Cristina Tangianu.