Poco più di un anno fa la Sardegna messa in ginocchio dal ciclone Cleopatra gridava al mondo il suo dolore, impotente davanti alla forza della natura ma fiera di fronte al dramma dei suoi figli morti e delle città distrutte.

I messaggi di solidarietà e vicinanza arrivarono a migliaia, in redazione, da ogni parte dell’Italia e dall’estero. In tanti si strinsero, commossi, in un abbraccio ideale al popolo sardo ferito.

Oggi, a piangere lacrime di fango, ancora una volta, è la città di Genova.

La redazione di Sardegna Live, da subito, ha pensato di adoperarsi per aiutare i genovesi in questo momento di difficoltà estrema e invita tutti i lettori che si sentissero di farlo a contribuire assieme a noi a dare una mano a questa nobile gente che ci è stata vicina in passato e oggi è già pronta a lottare per rimettersi in piedi ma ha bisogno anche dal nostro aiuto.

A chi volesse sostenere Genova proponiamo due opzioni:

1) Acquistare le magliette il cui ricavato sarà devoluto interamente in beneficienza ai commercianti della zona alluvionata

2) Effettuare una donazione in favore della parrocchia della SS. Annunziata di Sturla (quartiere di Genova), dove don Valentino, in contatto con le famiglie colpite dalla tragedia, si occuperà di gestire i soldi raccolti in loro aiuto.

Per maggiori informazioni e chiarimenti contattare Carlo Crisponi al numero +39 334 711 1473.

Aiutiamo Genova! Ancora una volta "non c’è fango che tenga”!