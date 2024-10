La Sardegna continua a bruciare: nella giornata di oggi, venerdì 18 agosto, sono divampati sull'Isola 17 incendi e per 6 di essi si è reso necessario l'intervento dei mezzi aerei del servizio aereo antincendio regionale:

1 - incendio nell'agro del Comune di Solarussa (OR), il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Oristano, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del C.F.V.A. di Fenosu e dal personale Gauf di Oristano. Sono intervenute 1 squadra della protezione civile di Oristano e 1 squadra di Forestas di Massama. Il rogo, grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei, ha percorso una superficie di non più di 5 ettari di terreni nudi, pascoli. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle ore 14:10;

2 - incendio nell'agro del Comune di Sagama (OR), in località “N.ghe Funtanedda”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bosa, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Bosa e in un secondo momento dal Superpuma di stanza a Fenosu. Sono intervenute 2 squadre di barracelli di Tinnura, Modolo e Bosa e la squadra di Forestas di Bosa. Il rogo ha percorso una superficie di circa 2000 metri di terreni agricoli. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle ore 17:00;

3 - incendio di interfaccia in periferia del Comune di Castiadas (SU), il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Castiadas, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono intervenute la squadra di Forestas di Castiadas e la squadra di volontari CROV di Villasimius. Il rogo ha interessato delle aree incolte molto limitate. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle ore 16:00 circa;

4 - incendio nell'agro del Comune di Siliqua (SU), in località Castello Di Acquafredda, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Siliqua, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Marganai e Pula. Sono intervenute 5 squadre di volontari di Siliqua e Villamassargia. Il rogo ha interessato circa 1 ettaro e mezzo di aree agricole. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle ore 16:20;

5 - incendio nel Comune di Bari Sardo (NU), in località “Praidas”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Tortolì, coadiuvata dal personale Gauf di Lanusei e da quello a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di San Cosimo, Sorgono e Villasalto. Il Dos ha richiesto tramite la SOUP Linea Spegnimento l’invio di un Canadair da Olbia. Sono intervenute a terra 5 squadre di Forestas di Tortolì, Cardedu, Baunei e Tertenia oltre alla squadra di volontari locale unitamente ai VVF. Il rogo ha interessato circa 15 ettari di macchia evoluta, eucaliptus, sughere e uliveti. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono ancora in corso;

6 - incendio nel Comune di Tramatza (OR), in località “Feuredda”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Oristano, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu. A terra 2 squadre di Forestas, 1 dei VVF e 1 dei Volontari di Oristano hanno provveduto alla bonifica. Il rogo ha interessato una superficie di pascoli nudi, in parte presenti dei cisteti. Grazie al tempestivo intervento delle squadre le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse in tempi ristretti.