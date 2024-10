L'ondata di caldo africano non abbandona l'Isola, portando afa e temperature più alte della media stagionale, in parte causa dei roghi che continuano a occorrere sul territorio regionale.

Nella giornata di oggi sono divampati in Sardegna 26 incendi in totale , per 8 dei quali si è reso necessario l'intervento dei mezzi aerei :

1 - incendio nell'agro del Comune di Santa Maria Coghinas , in località “Isolana”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Castelsardo, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Limbara . Sono intervenute 1 squadra dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Castelsardo-Valledoria. L'incendio ha percorso una superficie di circa 1,2 ettari di seminativo. L'incendio è in bonifica;

2- incendio nell'agro del Comune di Arzachena , in località “Giovanniccheddu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Olbia, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Anela, Limbara e Fenosu (Super Puma) e 1 Canadair. Sono intervenute 2 squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Arzachena -Mannena, Olbia - San Vittore 500L, 2 squadre dei VVF di Olbia e Arzachena e da 3 squadre di volontari delle associazioni di Vol- Arzachena- Agosto 89, Vol-Olbia-San Pantaleo. L'incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di cespugliato e macchia. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14:45;

3- incendio nell'agro del Comune di Codrongianus, in località “Funtana Ide”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ittiri e Plaghe, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Bosa e Ala' Dei Sardi, Anela e 2 Canadair. Sono intervenute 3 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Osilo- Sant'Antonio, Ardara, Altri, 1 squadre dei VVF di Sassari 1 squadra dei Barracelli Muros e 1 squadre di volontari osilo- A.V.P.C. Osilese. Le operazioni di spegnimento non si sono ancora concluse;

4- incendio nell'agro del Comune di Villamar, in località “Sa Marmidda”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Barumini, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto, Fenosu, Marganai e dal GAUF Cagliari. Sono intervenute 1 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Barumini - Centro urbano, 1 squadra della Compagnia barracellare di Villamar, e da 1 squadre di volontari delle associazioni di Villanovafranca -Prociv . L’incendio ha percorso una superficie di circa ettari di 20,00 di seminativi, stoppie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:30;

5- incendio nell'agro del Comune di Jerzu, in località “Muvroni”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Jerzu e Ulassai, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di San Cosimo e Sorgono. Sono intervenute 3 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Ulassai - Bau Arena-Rover, Bau- Arena Unimog, Jerzu S'Ommu e s'Orcu L 200, Osini Cosseddu , squadre dei VVF di Lanusei. L’incendio ha percorso una superficie di circa 3/4 ettari di macchia alta. Le operazioni di spegnimento non sono concluse per bonifica;

6- incendio nell'agro del Comune di Stintino, in località “Pozzo San Nicola”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sassari, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Limbara, Anela e 1 canadair. Sono intervenute 1 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sassari - Bonassai, 1 squadra della Compagnia barracellare di Stintino, 1 squadre dei VVF di Sassari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:30;

7- incendio nell'agro del Comune di Masullas, in località “Nuraghe Onigu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ales, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu - Super Puma e sorgono. Sono intervenute 1 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Siris- Inus, morgongiori Sette Funtanas, 1 squadre dei VVF di Ales e Oristano. Incendio in corso;

8 - incendio nell'agro del Comune di Pabillonis, in località “Sa Fronta”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Guspini, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto, Marganai, Pula e 1 Canadair; e il GAUF Cagliari del CFVA. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Guspini - Centro- Urbano, Montevecchio, e da 3 squadre di volontari delle associazioni di San Gavino Monreale EURO2001, VOL- Guspini - Gentilis e VOL- Villacidro - AVSAV. L’incendio è ancora in corso.