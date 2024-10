Non solo Sant’Antioco, anche altri sindaci sardi hanno deciso di bloccare l'arrivo di turisti nelle seconde case. Nello specifico diverse amministrazioni comunali legate alla Corona de Logu, l'assemblea degli amministratori locali indipendentisti sardi. I sindaci di Bauladu, Girasole, Macomer, Scano di Montiferro e Villanovaforru hanno firmato delle ordinanze che impediscono l'ingresso dei non residenti in Sardegna nelle seconde case.

Nel caso di Villanovaforru, ad esempio, il provvedimento scatterà il 23 marzo e resterà in vigore per i successivi 14 giorni fatti salvi i casi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute ovvero per ricongiungimenti familiari.