Sardegna Live seguirà in diretta i risultati delle elezioni regionali con una lunga maratona curata e condotta da Anthony Muroni. Lunedì mattina, attraverso collegamenti con gli inviati dalla sala stampa allestita nella sede della Regione, ospiti in studio, interviste, dibatti e confronti, la nostra testata giornalistica mostrerà in tempo reale i risultati ufficiali delle votazioni.

Le informazioni relative ai dati sull'affluenza alle urne, invece, saranno disponibili nella giornata di domenica in tre momenti distinti: alle ore 12:45, alle 19:45 e infine alle 22:45.

Sardegna Live ancora una volta e in modo particolare dopo il successo ottenuto grazie alla collaborazione con Anthony Muroni, per il ciclo di trasmissioni dedicate alle elezioni regionali che hanno maturato migliaia di visualizzazioni, investe su un’informazione che vuole essere puntuale e soprattutto di qualità.

Sono chiamati al voto un milione 470mila 463 elettori: 750.081 donne e 720.382 uomini.

Il Presidente è eletto con un sistema maggioritario: chi ha più voti viene eletto, senza ballottaggio. I 60 membri del Consiglio regionale sono eletti con un sistema proporzionale con soglie di sbarramento e premio di maggioranza.