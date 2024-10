Nella giornata di oggi sono divampati in Sardegna 13 incendi, e per tre di questi si è reso necessario l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale.

1 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Orroli (leggi la NOTIZIA), in località Rio Melas, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Escalaplano, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Sorgono, Villasalto e il Super Puma di Fenosu. È stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di 1 Canadair proveniente da Olbia. Sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Escalaplano e Armungia, la squadra comunale del comune di Orroli, i volontari di Siurgus Domigala oltre al gruppo GAUF di Cagliari;

2 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Carloforte, in località Sabino, il cui spegnimento è coordinato dal personale a bordo dell'elicottero della base CFVA di Pula. Sono intervenuti i volontari di Carloforte e i Vigili del fuoco di Carbonia;

3 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Asuni (leggi la NOTIZIA), in località Pranu Argiolas, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Samugheo, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Bosa San Cosimo, Sorgono, e i Super Puma di Fenosu e Ala' dei Sardi. È stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di 3 Canadair provenienti da Olbia e l'elicottero dell'Aeronautica ALPHA 500. Sono intervenute quattro squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Samugheo, Ruinas, Laconi e Usellus, i barracelli di Samugheo, i volontari di Laconi e Oristano, i Vigili del fuoco di Ales e Terralba oltre al gruppo GAUF di Oristano. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono in corso. Il sindaco ha disposto per precauzione tramite ordinanza l'evacuazione degli abitanti di Asuni.