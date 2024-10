I vigili del fuoco del distaccamento di Santa Teresa Gallura sono intervenuti questa mattina in località Rena Majore per un incidente stradale avvenuto lungo i percorsi perimetrali della pineta e che ha visto coinvolto un quad.

Il mezzo, per cause ancora da accertare, è uscito fuori strada finendo la sua corsa in un dirupo.

I pompieri, dopo aver raggiunto la zona impervia, in collaborazione con i sanitari del 118 hanno recuperato e stabilizzato gli infortunati, madre e figlio, che sono stati trasportati all’ospedale di Olbia con l’elisoccorso.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della stazione di Tempio.