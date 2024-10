Due banditi questa mattina intorno alle 10 hanno tentato una rapina nella filiale della Banca di Arborea in via Giovanni XXIII a Santa Giusta , cercando di portare via il contenuto delle casse, ma l'arrivo dei Carabinieri ha mandato in fumo il colpo e uno dei malviventi è stato bloccato.

Il bottino è stato recuperato: LEGGI

I rapinatori, che erano in due, con i volti coperti e uno di loro era armato di pistola , hanno fatto irruzione nella banca, ma non hanno fatto in tempo a prendere nulla grazie alla segnalazione di un Carabiniere in pensione che si trovava all'interno della filiale , a seguito della quale si è precipitato il comandante della stazione, in borghese, e insieme i due sono riusciti a bloccare uno dei due banditi, mentre l'altro è riuscito a fuggire.

Non sarebbero stati registrati feriti .

Sono in corso le indagini per rintracciare il complice.