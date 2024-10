Ha travolto il Festival di Sanremo la polemica riguardante Blanco, il giovane artista che sul palco dell'Ariston si è lasciato andare a uno sfogo di cattivo gusto, distruggendo gli addobbi floreali durante la sua esibizione, sotto lo sguardo indignato del pubblico.

Un gesto che ha macchiato l'immagine del cantante, pesanetemente criticato e fischiato al termine della sua esibizione. Lo stesso Blanco si è poi scusato con un messaggio pubblico, e ha giustificato il suo sfogo spiegando come non giungesse l'audio agli auricolari.

Critiche che, in epoca social, sono inevitabilmente giunte anche nel privato, con l'artista che probabilmente è stato sommerso da commenti negativi sui social, tramite messaggio o sotto ai suoi post.

Un'ondata che ha travolto anche il rapper olbiese Salmo (già sotto accusa per la vicenda del tuffo in piscina), scambiato appunto da alcuni utenti per Blanco. "In questi giorni ho ricevuto messaggi da gente di 70 anni convinta che io fossi Blanco", ha scritto l'artista sardo.

"Hai distrutto l'Ariston, vergognati - viene accusato erroneamente il rapper -. Con i nostri soldi". Il malinteso potrebbe essere legato al fatto che, prima che Salmo si esibisse come ospite, Amadeus ha confuso il nome indicando proprio quello del giovane artista bresciano.