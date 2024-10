Maurizio Pisciottu, noto 'Salmo' , si è reso protagonista di un simpatico siparietto durante la prima serata del festival di Sanremo 2023.

Sul palco galleggiante della Costa Smeralda, posizionata a poche centinaia di metri dal Teatro Ariston, il cantante olbiese, dopo un'esibizione a tutto gas che ha visto il coinvolgimento del pubblico a bordo della nave, si è gettato in acqua , nella piscina che completava la coreografia.

Fiorello ha subito commentato, scherzando con Amadeus: " Il microfono costa 2500 euro, lo sa? Ma a me non avete dato niente come attrezzatura ".

Salmo è stato anche l'attore della seconda gaffe di Amadeus , che lo ha scambiato per Blanco. Errore subito sottolineato da Fiorello: “ Ma stai sbagliando tutti i nomi, che ti succede ?” .