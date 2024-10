L'edizione 2023 del festival è in media la più vista dal 1995, le cinque serate raccolgono il 63.1% con 10 milioni 721 mila spettatori. In netta crescita il target 15-24 anni, con oltre l'86% di share tra le ragazze e il 78% per i ragazzi.

“Da segnalare - ricorda Stefano Coletta, direttore di Rai 1 - anche la scelta di Mediaset di controprogrammare: "L'ultima volta accadde nel 2006, allora il festival registrò il 48.2% Canale 5 con la Corrida il 20.6%". Ieri sera la proposta di Canale 5 con "C'è posta per te", che ha raccolto il 12%.

La sola serata di ieri della finalissima del Festival è stata seguita da 12.256.000 spettatori, il 66% di share.

"Me ne torno a casa con un interrogativo più grande dell'anno scorso: l'Italia si è fermata davanti a queste cinque giornate, ma perché? Per il lavoro di qualità, per la musica, per la partecipazione delle istituzioni? Si è fermata perché ha partecipato al dolore dell'Iran? Perché ha vinto Mengoni? Perché Morandi, Ranieri e Al Bano hanno tracciato la nostra memoria? Non lo sappiamo, ma è accaduto", ha aggiunto Coletta.

"Gli ascolti eccellenti e l'attenzione riservata dai giovani al 73mo Festival di Sanremo premiano il lavoro della Rai e di quanti hanno reso possibile un'edizione destinata a rimanere nella storia della nostra televisione e del nostro Paese", ha sottolineato l'ad Rai Carlo Fuortes.