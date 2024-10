Enrico Lucci, inviato di Striscia La Notizia in questi giorni si aggira fuori e dentro il Teatro Ariston per creare la polemica del giorno, senza la quale non ci sarebbe Festival di Sanremo.

Tra i diversi volti noti che il giornalista incontra c’è anche Giacomo Urtis, il medico estetico dei vip, nato a Caracas 46 anni e trasferitosi da bambino in Sardegna, precisamente ad Alghero, il paese d’origine dei suoi genitori.

“Ma come ti sei conciato?”, domanda Lucci a Urtis non appena lo vede. Il medico agitando la sua chioma bionda gli risponde “più che altro devo ancora conciarmi” e spiega all’inviato che è diventato il corista di una band emergente. Il giornalista di Striscia si stupisce, ma come non ricordare che il medico dei vip da diversi anni si è dato alla musica? A maggio 2018 l’algherese lanciò il suo primo singolo: Tìa (Corazon atrapado), una zia che rovina ogni storia d'amore di Giacomo.

Un singolo scritto dall'autore e manager Alessio Fiorucci, con il produttore/musicista Leo Marchi, sotto le indicazioni dello stesso Giacomo "che desiderava raccontare una storia per far divertire il pubblico che lo avrebbe ascoltato, ma senza cadere nella banalità".

Venne girato anche videoclip a Miami, nella splendida villa di Madonna, da un milione e 200 visualizzazioni su YouTube (video in basso).

La scorsa estate, 2022, ha pubblicato il quinto suo pezzo: “Mami Linda”, alla cui realizzazione ha partecipato il rapper latino Ardi La Para.

Chiusa la parentesi musicale di Urtis, il servizio di Striscia la Notizia termina con una curiosità dell’inviato Enrico Lucci sul look del medico algherese e in particolare su delle cipolle applicate sulla giacca: “Sono per il malocchio”.