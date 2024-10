“Sono fiera di annunciare che ho devoluto l'intero compenso della mia partecipazione al Festival di Sanremo all'associazione D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza)”.

L’imprenditrice digitale e influence rda 28 milioni di followers Chiara Ferragni ha deciso di donare in beneficenza contro la violenza sulle donne il suo compenso per la partecipazione a Sanremo 2023. L’annuncio in una conferenza stampa a Milano, poi sui social.

“In Italia, oggi più che mai, c'è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile sulle donne. Per questo ho scelto di supportare un'associazione italiana che gestisce oltre 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio in tutta Italia, potete farlo anche voi andando sul loro sito e donando” ha detto la Ferragni.

“Ho avuto modo di conoscere la Presidente di D.i.Re e alcune delle operatrici che tutti i giorni lavorano sul campo, sono loro le vere eroine che mi hanno ancora di più convinta a iniziare questo percorso che spero si evolverà nei prossimi anni Un grazie anche alla Rai e ad Amadeus, senza cui questa iniziativa non sarebbe stata possibile” ha concluso l’imprenditrice, che sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2023, per affiancare proprio il direttore artistico Amadeus.