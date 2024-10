Questa mattina a Sanluri i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato un 29enne allevatore del posto, già gravato da precedenti denunce, per guida in stato di alterazione da utilizzo di stupefacenti.

I carabinieri erano intervenuti il 7 luglio scorso per un incidente avvenuto proprio a Sanluri e avevano richiesto a carico del giovane esami ematici all’ospedale Brotzu di Cagliari, il cui esito è poi pervenuto positivo per “cocaina”. La patente di guida del 29enne è stata ritirata e non sarà facile per lui poterla recuperare.