Il passaggio dell’Ats, (Azienda per la tutela della salute) ad Ares (Azienda regionale della salute) che ora gestisce le buste paga di tutte le aziende, ha avuto come conseguenza un problema di "contabilità" nei cartellini di gennaio per gli stipendi alla Asl 8”.

Tuttavia, nonostante le difficoltà con la nuova procedura di pagamento degli stipendi dei lavoratori della sanità, conseguente a questa nuova riforma sanitaria regionale, la Direzione ha risolto con tempestività il mancato accreditamento.

“Nelle more della riforma con il passaggio da ATS ad ARES c’è stato un problema sul pagamento degli stipendi di gennaio. Come CGIL ci siamo immediatamente attivati - afferma Josto Zedda dirigente di Cagliari - e siamo andati negli uffici di Via Piero della Francesca a Selargius. Molto cortesemente stamattina l'Azienda ci ha fatto sapere che ha risolto il problema stipendi. Una celere risposta la loro che non possiamo non apprezzare. Ovviamente abbiamo sottolineato il fatto che questo non debba succedere più perché i lavoratori non devono pagare il prezzo delle riforme decise dalla politica e ci son famiglie monoreddito a cui anche un solo giorno di ritardo sullo stipendio può voler dire tanto. Per quanto riguarda, poi, la situazione dei lavoratori del 118 che prima erano dipendenti ATS in comando e ora son diventati dipendenti AREUS a tutti gli effetti, stamattina hanno ricevuto anche le indennità accessorie, fanno sapere sempre dagli uffici - e conclude - in ogni caso siamo disponibili a dare assistenza a ogni singolo lavoratore”.