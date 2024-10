“Niente aria condizionata, un caldo insopportabile e carenza di personale”: a denunciare questa situazione, attraverso una nota, il presidente della commissione consiliare alla sanità del Consiglio comunale di Alghero, Christian Mulas, e alcuni famigliari dei pazienti, per quanto riguarda le condizioni del reparto di Medicina dell'ospedale civile cittadino.

"Ad essere arrivati ancora più al limite sono i pazienti ricoverati. All'interno del nosocomio, infatti, una sofferenza indescrivibile per chi è già provato dall'età e dalla patologia - racconta la figlia di un paziente nella stessa nota - Alla carenza di personale che costringe medici e infermieri a turni massacranti ora si aggiunge anche l'assenza di un adeguato sistema di climatizzazione. L'emergenza non attende, qualcuno faccia qualcosa per risolvere questa situazione".

Stando a quanto denuncia Mulas, la poca aria fresca che circolerebbe all'interno del reparto sarebbe smossa da apparati di aria condizionata mobili messi nel corridoio del reparto. Altri pazienti opterebbero per tenere le tapparelle semichiuse, ma che non riescono a garantire lo stesso una ventilazione sufficiente.

"Una situazione insostenibile ed emergenziale", afferma il presidente della commissione consiliare alla sanità, che ha annunciato che presenterà a breve una interrogazione urgente.